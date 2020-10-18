Fernando Muslera için yeni sözleşme planı

2011 yılında Galatasaray'a gelen, sarı-kırmızılı takımda en fazla forma giyen yabancı olan ve kaptanlığa kadar yükselen Fernando Muslera 'ömürlük imza' atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray camiasının simge isimlerinden biri olan Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erse de ne Fatih Terim'in ne de sarı-kırmızılı yönetimin Uruguaylı kaleciden vazgeçmeye niyeti yok.

ÖMÜRLÜK İMZA

Yeni sözleşme üzerinde çalışan Mustafa Cengiz ve kurmaylarının 34 yaşındaki kaleciyi mutlu edecek bir formül buldukları öğrenildi.

Yeni kontratta futbolculuk süresini Muslera'ya bırakacak olan Galatasaray'ın futbolu bırakmaya karar vermesi halinde ise tecrübeli ismi, kaleci antrenörlüğü görevine getireceği kaydedildi.

"MUSLERA İLE KONUŞTUM"

Önceki günlerde yayıncı kuruluşa röportaj veren Fatih Terim de bu Muslera hakkında müjde vermiş ve deneyimli file bekçisi ile antrenörlük konusunu da konuştuğunu söylemişti. Terim konuşmasında, "Galatasaray için bir oyuncudan, takım kaptanından daha fazlası. Sembol isimlerin arasına girdi. Muslera ile konuştum. İleride ekibimde olmasından büyük mutluluk duyarım. Kaleci antrenörlüğü bizde bir departman halini aldı. O departmanda olacağına inanıyorum." diyerek taraftarların yüreğine su serpmişti.

Şu anda annesinin vefatı nedeniyle Uruguay'da olan deneyimli kaleci ile kısa süre içerisinde sözleşme konularının konuşulacağı belirtildi.