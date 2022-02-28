FIFA'dan Rusya'ya büyük darbe! Men edildiler...

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men edildiğini açıkladı.

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FIFA ve UEFA'dan beklenen açıklama sonunda geldi. Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men edildiğini açıkladı.

Rusya Milli Takımı, ilk milli maçını 24 Mart'ta Polonya ile oynayacaktı.