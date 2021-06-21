'Filenin Efeleri' Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu

Filenin Efeleri ligde oynadığı 8 maçı da kazanırken yarı finalde Estonya'yı (3-2) finalde de Ukrayna'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Ligde rakiplerine yalnızca 5 set veren milli takımda Ukrayna karşısında Adis Lagumdzija 23 sayıyla en skorer isim olurken Yiğit 16, Burak 9, Murat ve Oğuzhan 4’er, Efe 2, Ahmet ve Arda 1’er sayıyla katkı sağladı.

Şentop, şampiyon A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "A Milli Erkek Voleybol Takımımız üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu... Tebrikler." ifadelerini kullandı.