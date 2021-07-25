Filenin Sultanları Tokyo'da Çin'i mağlup etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçını zorlu rakip Çin'e karşı gerçekleştirdi.

Filenin Sultanları, turnuvada ilk maçını 25-21, 25-14 ve 25-14 olmak üzere 3-0 galip gelerek turnuvaya harika bir başlangıç yaptı.

EBRAR KARAKURT YILDIZLAŞTI

Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak.