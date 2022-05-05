Filenin sultanları Türkoğlu birinci oldu

KAGİD-Türkoğlu Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Bölgesel Lig’de 259 kulübün katıldığı Kayseri Bölge Grubunda 3’te 3 yaparak birinci oldu.

Elde edilen başarıdan dolayı sporcularını kutlayan KAGİD-Türkoğlu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Akkaya, hedeflerinin 2. Lig olduğunu söyledi.

Başkan Akkaya, açıklamasında; “Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD) ve Türkoğlu Spor Kulübü işbirliği protokolü ile kurulan kulübümüzün hedefi 2. Ligde Türkoğlu ve Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil ederek, sporda farkındalık yaratıp genç kızlarımıza spor kültürünü ve mantalitesini aşılamak. Aynı zamanda spor turizmi ile ilimizin tanıtımına gelişimine katkı sağlamaktır” dedi.

Türkoğlu İlçe Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a da desteklerinden dolayı teşekkür eden Akkaya, açıklamasının devamında ise, “İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız özellikle kızlarımıza yönelik spor aktivitelerini her zaman destekleyeceklerini belirtmişlerdir. Desteklerinden dolayı bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.