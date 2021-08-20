Filenin Sultanları Ukrayna'yı devirdi
Filenin Sultanları Ukrayna'yı 3-0 skorla yendi
Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Ukrayna’yı 3-0 mağlup etti.
2021 TÜRKİYE UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçına ise Ukrayna ile çıkacak. Maç 20 Ağustos Cuma günü TSİ 20.30'da gerçekleşecek. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.
D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ilk karşılaşmasında ev sahibi Romanya'yı 3-1 yenmişti. Milli takımımızda Ebrar Karakurt, kaydettiği 26 sayı ile maçın en skorer ismi olmuştu.
Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Ukrayna ile karşılaşacak. Ukrayna, gruptaki ilk müsabakasında Hollanda'ya 3-0 mağlup olmuştu.
Filenin Sultanları, rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
MAÇ TAKVİMİ
20 Ağustos:
20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye
Avrupa Şampiyonası'ndaki 2. maçımızda Ukrayna'yı 3-0 yenerek şampiyonada 2'de 2 yapıyoruz!
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