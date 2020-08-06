Filip Novak Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den sonra Filip Novak'la bugünkü 4. transferini yaptı.



Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada: "Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Novak’a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.







"ÇOK MUTLUYUM"



Filip Novak yaptığı ilk açıklamada; "Çok mutluyum. Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum." dedi.