Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü sürüyor!

Trabzonspor şampiyonluk yolunda gümbür gümbür devam ediyor. Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor'u Djaniny ve Cornelius'un attığı gollerle 2-0'lık skorla mağlup etti.

FARK GİDEREK AÇILIYOR

Ligin ikinci sırasındaki Konyaspor'la puan farkı 9. Üç büyüklerden en yakın takipçi Fenerbahçe ile olan puan farkı da 15'e yükseldi.

CORNELİUS ŞOV

Bordo-Mavililer'de Kuzey'in kralı Cornelius, ligde çektiği son 4 isabetli şutta 4 gol buldu. Uğurcan Çakır da ikinci yarının başında net bir pozisyonu kurtardı. Bordo-Mavililer'in futbolu taraftarını mest etti.