Formula 1 Türkiye GP'de kazanan Hamilton!
Formula 1 İstanbul Yarışı'nı Mercedes'ten Lewis Hamilton kazandı. 7. kez şampiyon olan Hamilton, Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini lider tamamlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, bu sonuçla birlikte 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bitime 3 yarış kala şampiyonluğunu garantiledi. Hamilton, bu zaferle birlikte 7'nci şampiyonluğunu kazandı.
Ferrari ise 2020 sezonunun en iyi derecesini elde ederek Sebastian Vettel 3. sırayı, Charles Leclerc ile 4. sırayı elde etti.
Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci sırayı elde ederken, pole pozisyonu elde eden Lance Stroll, pistin kurumasıyla birlikte yavaşladı ve 9. sırayı elde etti.
Tüm antrenman seanslarını önde götüren Max Verstappen, attığı spinler nedeniyle yarışı 6. sırada noktalayabildi.
Türkiye GP'de ilk 10
Lewis Hamilton, Mercedes
Sergio Perez, Racing Point
Sebastian Vettel, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
Carlos Sainz, McLaren
Max Verstappen, Red Bull
Alexander Albon, Red Bull
Lando Norris, McLaren
Lance Stroll, Racing Point
Daniel Ricciardo, Renault
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