Formula 1 Türkiye GP'de kazanan Hamilton!

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini lider tamamlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, bu sonuçla birlikte 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bitime 3 yarış kala şampiyonluğunu garantiledi. Hamilton, bu zaferle birlikte 7'nci şampiyonluğunu kazandı.



Ferrari ise 2020 sezonunun en iyi derecesini elde ederek Sebastian Vettel 3. sırayı, Charles Leclerc ile 4. sırayı elde etti.



Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci sırayı elde ederken, pole pozisyonu elde eden Lance Stroll, pistin kurumasıyla birlikte yavaşladı ve 9. sırayı elde etti.



Tüm antrenman seanslarını önde götüren Max Verstappen, attığı spinler nedeniyle yarışı 6. sırada noktalayabildi.



Türkiye GP'de ilk 10



Lewis Hamilton, Mercedes

Sergio Perez, Racing Point

Sebastian Vettel, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Carlos Sainz, McLaren

Max Verstappen, Red Bull

Alexander Albon, Red Bull

Lando Norris, McLaren

Lance Stroll, Racing Point

Daniel Ricciardo, Renault