Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti!
Yaklaşık 30 derece sıcaklıkta yapılan yarışta Fransız koşucu Morhad Amdouni, kimsenin aklına gelmeyecek insanlık ve etik dışı bir harekete imza attı. Amdouni, yarışta masanın üstündeki suları devirerek sonuncusunu kendisi içti ve diğer sporcuların su içmesini engellemiş oldu. Fransız sporcunun bu hareketi büyük tepki topladı.
SPOR 08.08.2021, 16:50
Spor tarihinin en büyük insanlık ayıplarından birini Fransız koşucu Morhad Amdouni işledi. Yaklaşık 30 derece sıcaklıkta gerçekleşen yarışta sporcular için kenara koyulan içme suları, Amdouni tarafından yere itildi.
SADECE KENDİSİ İÇTİ
Amdouni, koşu esnasında yapacağı bu kötü hareketi adeta planlayıp, uygulamaya döktü. Suları tek tek deviren Fransız koşucu, en sonuncusunu kendisini aldı ve kimseye su bırakmadı. Yaşanan bu olay tüm sporseverlerin tepkisini çekti.
SONUÇ ELDE EDEMEDİ
Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre; Fransız atlet Morhad Amdouni, maratonu 17. sırada tamamlarken, su almasını engellediği Hollandalı Abdi Nageeye yarışı 2. sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı
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