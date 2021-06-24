Futbolda yeni dönem! UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı

UEFA'dan yapılan açıklamada deplasman golleri kuralı, 2021/22 sezonundaki tüm UEFA kulüp müsabakalarından kaldırılacağı belirtildi.

2021/22 sezonunda deplasman golü kuralı uygulanmayacak. Eğer iki takım arasında oynanan iki maçta aynı gol sayısı atıldıysa maçlar uzayacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa müsabaka penaltılara gidecek.