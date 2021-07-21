Futbolseverlere 2 müjdesi vardı! Acun Ilıcalı, ilk bombayı patlattı
UEFA organizasyonlarının yayın haklarını alan Exxen'de maçları anlatacak spikerlerin isimleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını Ertem Şener, Ercan Taner ve Melih Gümüşbıçak anlatacak. Spiker kadrosuna kısa süre içinde başka isimlerin de katılacağı konuşuluyor.
SPOR 21.07.2021, 17:26
Bir dönem STAR TV'de yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçlarını anlatarak ününe ün katan Ertem Şener, bu organizasyonda yeniden mikrofunun başına dönüyor. Geçtiğimiz günlerde UEFA'nın yayın haklarını satın alan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda Şener gibi iki ünlü isim daha kadroya katıldı.
DENEYİMLERİ FAZLA
Türk futbolunun en önemli spikerlerinden olan Ercan Taner ve Melih Gümüşbıçak, Şener gibi mikrofunun başında olacak. Kısa süre içinde spiker kadrosuna yine ünlü isimlerin dahil olacağı belirtildi.
"BÜYÜK ÇILGINLIK YAPACAĞIM"
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Büyük çılgınlık yapacağım. Maçlar 25 TL olacak. Benim için kaç kişinin maçı seyrettiği önemli" ifadelerini kullanmıştı.
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