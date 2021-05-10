Futbolumuz komediye gebe! 13 dakika yanlış formayla oynadı
TFF 1.Lig'in son haftasında Giresunspor , Tuzla'yı yenerek Süper Lig'e yükselme şansı elde etti. Tuzlaspor'da karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren futbolcu Fatih Safran, takım arkadaşı Ufuk'un formasıyla sahaya çıktı. 13 dakika boyunca fark edilmeyen olay, mücadelenin sonunda hakem Atilla Karaoğlan tarafından fark edildi ve forma hızla değiştirildi.
SPOR 10.05.2021, 10:37
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Giresunspor, deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Karadeniz ekibi, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Maçın ikinci yarısına ise yaşanan forma skandalı damga vurdu.
TAKIM ARKADAŞININ FORMASINI GİYDİ
Tuzlaspor'da oyuna giren Fatih Safran, yanlışlıkla takım arkadaşı Ufuk'un formasıyla sahaya çıktı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, 13 dakika sonra Fatih'i uyararak formasını değiştirmesini istedi.
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