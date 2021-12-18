Galatasaray 1-1 Başakşehir

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Chadli, sol kanattan ceza alanına girmeden pasını yayın solundaki Hasan Ali'ye aktardı. Bu oyuncunun yerden şutunda Marcao'dan sıyrılan Okaka, topu havalandırıp röveşata vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 0-1

32. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında meşin yuvarlağı alan Morutan, pasını bekletmeden içeride penaltı noktasının gerisindeki Diagne'ye verdi. Bu oyuncunun rakibini vücut çalımıyla ekarte edip yaptığı vuruş kaleci Muhammed'de kaldı.

41. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem'in yerden pasında penaltı noktasının hemen gerisinde meşin yuvarlağın sahibi olan Diagne'nin dönerek vuruşu yandan auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Nelsson'un rakip yarı sahada yaptığı pas hatasında meşin yuvarlağın sahibi olan Gulbrandsen, sol kanattan hızlı çıktı. Bu oyuncunun ceza alanı dışı hafif sol çaprazında bulunan Mahmut Tekdemir'e aktardığı pasta, Mahmut'un gelişine vuruşu üstten dışarı gitti.

69. dakikada Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Kerem'in ceza yayı üzeri sol çaprazdan çektiği şut kalenin üstünden auta çıktı.

76. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışın sol çaprazından yaptığı sert vuruş üstten dışarı gitti.

88. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cicaldau'nun ortasına ceza sahasında iyi yükselen Muhammed'in kafa vuruşu direğe de çarpıp ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Nef

Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil

Galatasaray: İsmail Çipe, DeAndre Yedlin (Oğulcan Çağlayan dk. 65), Marcao, Victor Nelsson, Van Aanholt (Ömer Bayram dk. 65), Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli (Halil Dervişoğlu dk. 66), Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu (Ryan Babel dk. 84 ?), Mbaye Diagne (Mustafa Muhammed dk. 65)

Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz

Teknik Sorumlu: Necati Ateş

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Junior Caiçara dk. 52), Leo Duarte, Youssouf Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Lucas Lima dk. 78), Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci (Danijel Aleksic dk. 78), Edin Visca (Alexandru Epureanu dk. 90+ 7 ?), Berkay Özcan, Nacer Chadli (Fredrik Gulbrandsen dk. 53), Stefano Okaka

Yedekler: Volkan Babacan, Carlos Ponck, Emre Kaplan, Deniz Türüç, Atabey Çiçek

Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer

Goller: Okaka (dk. 20) (Medipol Başakşehir), Muhammed (dk. 88) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Duarte (dk. 90+4) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Yedlin, Cicaldau, Babel (Galatasaray), Chadli, Ndayishimiye, Gulbrandsen, Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir)