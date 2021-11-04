Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray ile Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi..

FEGHOULI'NİN GOLÜNE KAMANO KARŞILIK VERDİ

Galatasaray'ı öne geçiren golü 43. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Lokomotiv Moskova, 73. dakikada François Kamano ile eşitliği sağladı.

LİDERLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR

1-1 sona eren maçla birlikte yoluna namağlup olarak devam eden Galatasaray, 8 puana yükseldi. Lokomotiv Moskova ise puanını 2 yaptı.



Galatasaray, grupta bir sonraki maçında Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Lokomotiv Moskova ise Lazio'yu konuk edecek.