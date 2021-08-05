Galatasaray 1 - 1 St. Johnstone
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden ekiplerden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak fırsat tepti.
SPOR 05.08.2021, 22:56
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar, zorlu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray maça; Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı; Kerem Aktürkoğlu, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Babel ve Mostafa Mohamed 11'iyle başladı.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Fernando Muslera'nın hatası sonucu St. Johnstone penaltı kazandı.
İskoç ekibinin kazandığı penaltıda 58. dakikada Kerr vuruşu gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Cimbom, 60. dakikada yeni transferi Boey ile skoru eşitlese de mücadelede başka gol sesi çıkmadı.
Aslan, bu sonuçla turu rövanşa bırakmış oldu.
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