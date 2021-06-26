Galatasaray 2 milyon euroluk teklifi reddetti

Belçika ekibi Antwerp, Galatasaray'ın Kongolu savunmacısı Luyindama'ya talip oldu. 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro teklif eden Antwerp, sarı-kırmızılılardan olumsuz yanıt aldı.

5 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLDİ

Sabah'ın haberine göre; Antwerp Teknik Direktörü Frank Vercauteren, Standard Liege'den tanıdığı Luyindama'yı takımında görmek istese de Galatasaray cephesi 2 milyon Euro'yu kabul etmedi. Luyindama'ya 8 milyon euro yatırımda bulunan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki stoperin bonservisine 5 milyon Euro değer biçiyor. Oyuncunun 1 yıl kalan sözleşmesinin olası satışı düşünülerek uzatılması da gündemde. Kongolu savunmacı, Galatasaray'da 1 milyon 50 bin euro garanti para kazanıyor.