Galatasaray 7 maç sonra kazandı
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
5. dakikada ceza sahası dışında topu alan Mustafa Muhammed'in yerden şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.
9. dakikada Oğulcan'ın sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunu Boffin oyun alanına çıkarttı. Dönen topu alan Nelsson'un vuruşunda meşin yuvarlak Antalyaspor savunmasının müdahalesiyle kornere çıktı.
12. dakikada sağ tarafta topu alan Feghouli'nin ceza sahası içine açtığı ortada Kerem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
34. dakikada Doğukan'ın ceza sahası içine açtığı ortada top önünde kalan Floranus'un şutunda meşin yuvarlağı İsmail Çipe iki hamlede kontrol etti.
45+1. dakikada Kerem'in sağ tarafa verdiği pasta Feghouli'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
46' İkinci yarı başladı!
49' Galatasaray'da Marcao, Mukairu'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
51' Direkten döndü! Sağdan kazanılan serbest vuruşta Güray'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topta, Doğukan'ın şutu direkten oyun alanına geri döndü.
52' Galatasaray farkı 2'ye çıkardı! Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından plase şutunda top ağlarla buluştu.
58' Galatasaray çok net kaçırdı! Halil'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cezayirli futbolcunun yerden şutunda top uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.
60' Antalyaspor gole çok yaklaştı! Sol kanatta çalımlar ceza sahasına giren Mukairu'nun şutunda kaleci İsmail topu son anda kornere çeldi!
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Stat: Nef
Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş
Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed
Yedekler: Fatih, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan, Assunçao, Ömer Bayram, Morutan, Atalay, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz
Teknik Sorumlu: Necati Ateş
FT Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Floranus, Güray, Bünyamin, Fredy, Amilton, Doğukan, Mukairu
Yedekler: Doğukan, Bahadır, Eren, Nuri Şahin, Milosevic, Hakan Özmert, Wright, Crivelli, Ghacha, Gökdeniz
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol: Feghouli (dk. 45+1) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Naldo (Antalyaspor), Aytaç (Galatasaray)
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