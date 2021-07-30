Galatasaray 7. transferini KAP'a bildirildi!

Galatasaray Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'un ardından 7. imzayı Berkan Kutlu'ya attırdı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

SPOR 30.07.2021, 11:49 30.07.2021, 11:53
Galatasaray 7. transferini KAP'a bildirildi!

Galatasaray 'da transfer harekatı son sürat devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip, Aytaç KaraAlpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'un ardından 7. imzayı Berkan Kutlu'ya attırdı.

Alanyaspor 'la bonservis konusunda anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı ekip, 23 yaşındaki orta sahayı resmen kadrosuna kattı.

SÖZLEŞME 5 YILLIK

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "25.01.1998 doğum tarihli profesyonel futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."

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