Galatasaray'a Emre Akbaba hayat verdi!
Süper Lig'in 38. haftasında zirve yarışında olan Galatasaray, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
SPOR 28.04.2021, 22:55
Galatasaray ile Konyaspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.
İlk yarısı golsüz berabere biten maçta Galatasaray aradığı golü 87. dakikada Emre Akbaba'nın ayağından buldu.
Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan Galatasaray, puanını 72'e çıkardı. Ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor ise 42 puanda kaldı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
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