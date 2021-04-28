Galatasaray'a Emre Akbaba hayat verdi!

Galatasaray ile Konyaspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz berabere biten maçta Galatasaray aradığı golü 87. dakikada Emre Akbaba'nın ayağından buldu.

Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan Galatasaray, puanını 72'e çıkardı. Ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor ise 42 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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