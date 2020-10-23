Galatasaray'a Seri müjdesi!

Devre arasında orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Fulham'da kadro dışı kalan Jean Michael Seri, dönmeye hazırlanıyor.

SPOR 23.10.2020, 12:00
Galatasaray'a Seri müjdesi!

Fatih Terim'in yaz transfer döneminde istediği Jean-Michael Seri, kulübünün bırakmamasından dolayı kadroya katılamamıştı. Fulham, geçen sezon kiraladığı 29 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle göndermeyi amaçlamış ancak talep edilen bedel kimse tarafından ödenmeyince kadroda kalmıştı.

AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

Fildişi Sahilli futbolcu, Fulham'ın lig maçları kadrosuna adı yazılan isimlerden olmamıştı. Kış transfer dönemine kadar lig maçlarında forma giyemeyecek Seri'nin ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi.

MENAJERİNE SÖYLEDİ

Seri'ye yıllık 2.8 milyon euro maaş ödeyen Fulham'ın bu bedelin en azından yarısından kurtulmak için oyuncuyu göndermek istediği kaydedildi. Seri'nin de menajeri Franklin Mala'ya "Galatasaray'a dönmek istiyorum" dediği öne sürüldü.

GALATASARAY SICAK

Taylan ve Etebo ile orta sahada zorlanan Cimbom'un Seri'yi 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. Fatih Terim, F.Bahçe derbisi sonrası 'geriden oyun kuran' anlamını taşıyan 'regista' kelimesini kullanıp Seri'yi istediğini söylemişti. Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili somut adımların atılması bekleniyor.

#JeanMichael Seri #Galatasaray
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