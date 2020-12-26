Galatasaray'a Trabzon'da 2 şok birden!

Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'a Sofiane Feghouli ve Taylan Antalyalı'dan kötü haber geldi.

SPOR 26.12.2020, 21:06 26.12.2020, 21:12
Galatasaray'a Trabzon'da 2 şok birden!

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 29. dakikasında Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli topsuz alanda bacağından sakatlandı ve değişiklik istedi. 

Tedavisi oyun alanı dışında yapılan futbolcu kendini iyi hissetmeyince Teknik Direktör Fatih Terim tarafından oyundan alındı.

Taylan Antalyalı haftaya yok!

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının 13. dakikasında sarı-kırmızılarda Taylan Antalyalı elle oynama sonucu sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Taylan Antalyalı gelecek haftaki Antalyaspor maçında olmayacak.

#Süper Lig #Taylan Antalyalı #Sofiane Feghouli #Galatasaray #Trabzonspor
Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 26 Aralık 2020
İmsak 06:12
Güneş 07:39
Öğle 12:38
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Alanyaspor 14 27
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Konyaspor 13 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 15 30
2. Altay 15 29
3. Giresunspor 15 29
4. Adana Demirspor 15 28
5. Ankara Keçiörengücü 15 27
6. Samsunspor 15 27
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 15 28
3. M. United 14 27
4. Everton 14 26
5. Aston Villa 13 25
6. Chelsea 15 25
7. Tottenham 14 25
8. Southampton 15 25
9. Man City 13 23
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 15 18
14. Arsenal 15 17
15. Leeds United 14 17
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12