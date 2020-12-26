Galatasaray'a Trabzon'da 2 şok birden!
Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'a Sofiane Feghouli ve Taylan Antalyalı'dan kötü haber geldi.
SPOR 26.12.2020, 21:06 26.12.2020, 21:12
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 29. dakikasında Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli topsuz alanda bacağından sakatlandı ve değişiklik istedi.
Tedavisi oyun alanı dışında yapılan futbolcu kendini iyi hissetmeyince Teknik Direktör Fatih Terim tarafından oyundan alındı.
Taylan Antalyalı haftaya yok!
Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının 13. dakikasında sarı-kırmızılarda Taylan Antalyalı elle oynama sonucu sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Taylan Antalyalı gelecek haftaki Antalyaspor maçında olmayacak.
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