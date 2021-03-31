Galatasaray açıkladı! 2 futbolcuda koronavirüs...

Sarı-Kırmızılılar'dan peş peşe kötü haberler geliyor. Marcao, Luyindama ve Yedlin'siz savunma hattıyla Hatay'ın güçlü hücum silahlarıyla boğuşacak Galatasaray, şimdi de 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Resmi siteden yapılan bilgilendirmede, Milli Takım'a giden 2 futbolcuda pozitif vaka olduğu belirtildi.

TERİM DE CEZALI

Rizespor maçında rakip ile küfürleştiği gerekçesiyle 2 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim de bu karşılaşmada kulübede olmayacak. Şampiyonluk iddiasını koruyan Sarı-Kırmızılılar, ligin formda ekiplerinden Hatay'a karşı önemli eksiklerle mücadele edecek.