Galatasaray, Adana Demirspor'u 3 golle mağlup etti

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. 20:00'de başlayan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetti.

Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk dakikalarda rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de 8. dakikada golü kalesinde gördü. Bu dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün topu ağlara gönderdi ve Adana ekibini 1-0 öne geçirdi.

Sarı-kırmızılılar 30. dakikada Bafetimbi Gomis'in penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki takımda devre arasına 1-1'lik beraberlikle gittti.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. 20:00'de başlayan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetti.

Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk dakikalarda rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de 8. dakikada golü kalesinde gördü. Bu dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün topu ağlara gönderdi ve Adana ekibini 1-0 öne geçirdi.

Sarı-kırmızılılar 30. dakikada Bafetimbi Gomis'in penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki takımda devre arasına 1-1'lik beraberlikle gittti.