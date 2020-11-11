Galatasaray, Ahmed Musa için elini çabuk tutuyor

Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in ısrarla istediği Ahmed Musa konusunda şimdiden resmi temaslara başlama kararı aldı.

SPOR 11.11.2020, 20:35
Galatasaray, Ahmed Musa için elini çabuk tutuyor

Yaz transfer dönemini büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray yönetimi aldığı seçim kararına rağmen ara transfer çalışmalarına hız verdi.

MENAJERİNDEN RANDEVU ALINDI

Bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızı kaptırmak istemeyen yönetimin, Musa'nın menajerinden randevu aldığı öğrenildi. Kısa süre içinde kritik zirvenin yapılması bekleniyor.

"BÜYÜK GÜÇ KATACAK KALİTEDE"

Terim'in yönetimle yaptığı görüşmede, "Tam ihtiyaçlarımıza göre bir isim. Bonservisi elinde olması büyük avantaj. Bize çok büyük güç katacak kalitede" diye konuştuğu öğrenildi.

BİRÇOK KULÜP ONUN PEŞİNDE

Sol kanat ve forvette görev yapan tecrübeli yıldızın birçok talibinin olması yönetimi tedirgin ediyor. Sarı- Kırmızılılar bu nedenle Musa için tüm şartları seferber edecek.

MALİYETİ 2.5 MİLYON EURO

Onyekuru gibi savunma arkasına yaptığı koşular ve hızıyla fark yaratan Ahmed Musa'nın yıllık maliyetinin 2.5 milyon euro olduğu öğrenildi. Bu transfer için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeyeceği için FFP'ye takılmayacak. Müslüman olan Nijeryalı hücum oyuncusu da kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyor. 

#Galatasaray #Ahmed Musa
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