Galatasaray Alanya'da fena dağıldı!
Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilen Galatasaray'ın matematiksel olarak ilk 2'ye girme şansı kalmadı.
SPOR 08.07.2020, 23:48
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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 4-1'lik skorla kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 43. ve 45+2. dakikalarda Papiss Cisse, 89. dakikada Bakasetas ile 90+5. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi. Galatasaray'ın tek sayısını ise 45+3. dakikada Adem Büyük kaydetti.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça yükselten ve bu periyotta 8 puan toplayan Alanyaspor, 51 puanla 5. sıraya yükseldi. Pandemi arası sonrasında kazanamayan, Galatasaray ise 52 puanla 4. sırada kaldı.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.
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