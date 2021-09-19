Galatasaray-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
SPOR 19.09.2021, 10:19
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Emre Akbaba, Candeias, Davidson, Diedhiou
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