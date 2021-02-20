Galatasaray, Alanyaspor'u geçip, liderliğini sürdürdü

Alanyaspor ile Galatasaray Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

İlk yarıda birçok gol pozisyonuna giren Galatasaray, 18. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle soyunma odasına 1-0 girdi.

İkinci yarıda Alanyaspor oyunu Galatasaray yarı sahasına yıksa da skor üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.

Alanyaspor gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Galatasaray Erzurumspor'u konuk edecek.

Aytemiz Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Caulker, Moubandja, Umut Güneş (Dk. 83 Kadzior), Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan (Dk. 90 Mustafa Pektemek), Efecan Karaca , Davidson, Babacar

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 90 Donk), Etebo, Gedson Fernandes (Dk. 82 Linnes), Emre Kılınç (Dk. 79 Taylan Antalyalı), Arda Turan (Dk. 79 Kerem Aktürkoğlu), Onyekuru (Dk. 90 Babel), Mustafa Muhammed

Gol: Dk. 18 Emre Kılınç (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 33 Babacar, Dk. 59 Salih Uçan, Dk. 65 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)