Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun maliyetini açıkladı! Serbest kalma bedeli dikkat çekici

Galatasaray , Romanya'da Craiova takımının formasını giyen Alexandru Cicaldau'yu resmen kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılı ekip resmi duyurunun ardından Cicaldau transferinin maliyetini KAP'a bildirdi.

BONSERVİS ÜCRETİ 3 YILDA ÖDENECEK

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır."

MAAŞI 1.1 MİLYON EURO

Cim Bom'un 24 yaşındaki futbolcuya da yıllık 1.1 milyon Euro vereceği iddia ediliyor.

HAGİ'NİN TAKIMINDA YETİŞTİ

Cicaldau, Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul takımının alt yapısında yetişip, 1 milyon Euro bedelle Craiova'ya transfer olmuştu. Oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon sona eriyordu. Çoğunlukla forvet arkasında görev yapan Alexandru Cicaldau, geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta 12 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.

14 kez Romanya forması da giyen Cicaldau'nun, Milli Takım 'da 2 golü var.