Galatasaray Avrupa Ligi'nde
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
Karşılaşma, Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı.
Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine üstünlük sağlayarak, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
Galatasaray'a turu getiren golleri 48. dakikada Patrick van Aanholt ve 59. dakikada Frederik Lauenborg kendi kalesine attı.
İlk yarının önemli anları
5. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinde uygun durumdaki şutunda, top üstten auta gitti.
8. dakikada Feghouli'nin ceza sahası yayının sağından çıkardığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
GOL - 11. dakikada konuk takım öne geçti. Galatasaray'ın rakip yarı alanda kullandığı taç sonrası kaptırılan top Randers atağına dönüştü. Sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Kehinde, Alpaslan Öztürk'ten sıyrıldıktan sonra son çizgide ortasını yaptı. Altıpas gerisinde uygun durumda Egho'nun kafayla vurduğu top yerden sekerek kaleci Muslera'nın üzerinden ağlarla buluştu: 0-1.
13. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Egho'nun Muslera ile karşı karşıya vuruşunda, top ters kanattan auta gitti.
20. dakikada Boey'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, kaleci Carlgren sağına yatarak topun sahibi oldu.
32. dakikada Boey'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Carlgren'de kaldı.
32. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Feghouli'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Diagne, kaleci Carlgren'den sıyrıldı. Savunmanın dengesini bozduğu Senegalli golcünün boş kaleye vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
Mücadelenin ilk yarısını Randers 1-0 önde kapattı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)
Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne
Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Kehinde, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Egho, Mistrati
Gol: Dk. 11 Egho (Randers)
Sarı kart: Dk. 39 Van Aanholt (Galatasaray)
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