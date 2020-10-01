Galatasaray Avrupa'ya veda etti!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Galatasaray, deplasmanda Glasgow Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
SPOR 01.10.2020, 23:49
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UEFA Avrupa Ligi playoff turunda İskoçya ekibi Rangers ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Glasgow kentindeki Ibrox'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rangers 2-1'lik skorla kazandı.
Rangers'a turu getiren golleri 52. dakikada Scott Arfield ve 59. dakikada James Tavernier kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 87. dakikada Marcao'dan geldi.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi macerası sona ererken Rangers gruplara yükselen taraf oldu.
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