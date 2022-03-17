Galatasaray, Barcelona'ya mağlup oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, 0-0 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Barcelona'yı konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Galatasaray'ın golünü 28'de Marcao atarken İspanyol ekibinin gollerini ise 37'de Pedri ve 49'da Aubameyang kaydetti.

Bu sonuçla Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, Avrupa'da bu sezon ilk kez mağlup oldu. Turu kazanan Barcelona ise çeyrek finale yükseldi.