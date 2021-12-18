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Galatasaray- Başakşehir karşılaşması

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray kendi sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor...

SPOR 18.12.2021, 18:57 18.12.2021, 19:27
Galatasaray- Başakşehir karşılaşması

20' GOL! Okaka, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.Gol - Stefano Okaka

17' Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Berkay, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Başakşehirli futbolcular penaltı bekledi ancak pozisyona yakın olan hakem oyunu devam ettirdi.

7' Morutan sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Top, kaleci Muhammed'in kucağında kaldı.

6' Visca sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Cicaldau yaptığı müdahaleyle topu uzaklaştırdı.

2' Başakşehir maça kendi yarı sahasında pas oyunuyla başladı.

1' Karşılaşma hakemin düdüğüyle başladı.

Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray son oynanan Sivasspor maçının 11'ine göre Medipol Başakşehir karşılaşmasında 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sakatlığı bulunan kaleci Fernando Muslera'nın yerine kalede İsmail Çipe yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in cezası devam ederken, takımın başında yardımcı antrenörler Selçuk İnan ile Necati Ateş yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda son oynanan Sivasspor karşılaşmasına göre Başakşehir maçında 3 değişiklik yapıldı. Sakatlıkları bulunan kaleci Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile Taylan Antalyalı'nın yerinde İsmail Çipe, Marcao ve Olimpiu Morutan sahada yer aldı. Sarı-kırmızılılarda müsabakaya Sofiane Feghouli kaptan olarak çıktı.

Muslera'nın yokluğunda kalede İsmail Çipe yer aldı

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan mücadelede Christian Luyindama ile çarpışması sonucu sakatlanan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kalede İsmail Çipe'ye görev verildi. Çipe bu sezon UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile deplasmanda oynanan ve 4-2 kazanılan müsabakada da 11'de sahaya çıkmıştı.

Galatasaray karşılaşmaya; İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Sofiane Feghouli, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.
Yedeklerde Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Halil Dervişoğlu bekledi.
 

İLK 11'LER

Galatasaray : İsmail, DeAndre Yedlin, Nelsson, Marcão, van Aanholt, Berkan, Cicâldău, Sofiane Feghouli, Moruţan, Kerem, Diagne

Başakşehir : Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Chadli, Okaka

#Süper Lig #Galatasaray #Başakşehir
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