Galatasaray - Başakşehir maçına damga vuran iki pozisyon!

Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından konuk ekipte hakem isyanı vardı. Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada Demba Ba'nın Donk tarafından ceza sahası içinde itildiğini ancak hakemlerin pozisyonu es geçtiği söyledi.



Demba Ba'nın itildiğini görmeyen hakemler, Onyekuru'nun kendini yere atmasına penaltı çaldı diyen Aykut Kocaman, "Buradaki kriterin ne olduğunu anlamak zor." dedi.

Deniz Çoban: "Donk Demba Ba'yı itiyor, penaltı"



Süper Lig'in yayıncı kuruluşunda, Galatasaray-Başakşehir maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendiren eski hakem Deniz Çoban, "Donk aslında avantajlı ama Demba Ba'yı iterek ondan güç almaya çalışıyor. Donk niye itiyor anlamadım. Net bir penaltı bence. VAR da devreye girmedi ama itmelerde ve çekmelerde genelde karışmıyor. Yine de penaltı verilse doğru olurdu." dedi.



"Onyekuru kendisini kolay bırakıyor"



Deniz Çoban tartışılan diğer karar için ise, "Onyekuru penaltı pozisyonunda kendisini kolay bırakıyor. Ama hakeme 'Sen bu penaltıyı nasıl verdin?" diyemem." ifadelerinde bulundu.

İşte Aykut Kocaman'ın tepkisini çeken Demba Ba - Donk pozisyonu:















Onyekuru'nun penaltı pozisyonu:















