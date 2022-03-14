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Galatasaray - Beşiktaş karşılaşması

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

SPOR 14.03.2022, 20:04 14.03.2022, 21:24
Galatasaray - Beşiktaş karşılaşması

8' Feghouli'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Omar'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Muhammed'in penaltı noktasının solundan kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

15' Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe açılan ortayı Necip kafayla altıpasa doğru indirdi. Kaleye yönelen topu Omar çizgiden çıkararak kornere çeldi.

17' Ani gelişen Galatasaray atağında topla birlikte ilerleyen Kerem'in rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazından plase vuruşu önce Rosier'e çarptı. Ardından kaleci Ersin, sol köşeye giden meşin yuvarlağı uzanarak parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

22' Feghouli'nin pasında topla buluşup sağ kanattan ceza sahasına giren Muhammed, savunmada Necip ve Vida'nın markajı altındayken meşin yuvarlağı sol taraftaki Kerem'e aktardı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

32' Sağ kanattan Umut Meraş ile girdiği ikili mücadele sonrası meşin yuvarlağın sahibi olan Mustafa Muhammed'in bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortada Kerem, altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

47' Takımlar ikinci yarıya daha kontrollü başladı.

48' Can'a faul yapan Cicaldau sarı kart gördü.Sarı Kart - Alexandru Cicaldau

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Stat: Nef
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş Elbil

Galatasaray: Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed
Yedekler: Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Semih Kaya, Sacha Boey, Ryan Babel, Erick Pulgar, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Bafetimbi Gomis
Teknik Direktör: Domenec Torrent

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Necip Uysal, Umut Meraş, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezaal, Alex Teixeira, Kenan Karaman (Cyle Larin dk. 38), Güven Yalçın (Michy Batshuayi dk. 39)
Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Gökhan Töre, Emirhan İlkhan
Teknik Direktör: Önder Karaveli

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 22 ve 32) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Atiba Hutchinson, Ersin Destanoğlu, Rachid Ghezzal (Beşiktaş)

#Spor Toto Süper Lig #Galatasaray #Beşiktaş #Nef Stadyumu
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