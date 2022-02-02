Galatasaray çalım yemeye doymuyor!

Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes transferiyle ilgili olarak ilk açıklamayı yaptı.

Adı Galatasaray ile anılan Portekizli futbolcuyu ve kulübünü kısa sürede ikna eden siyah-beyazlılar bombayı patlattı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Beşiktaş, Gedson Fernandes için 6 milyon euro bonservis, 4+1 yıllık sözleşme karşılığı 1 milyon euro yıllık maaş ödeyecek.

Öte yandan habere göre Beşiktaş, Benfica'ya bir sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek. Ayrıca Beşiktaş'ın, 6 milyon euroluk bonservisi 5 yılda ödeyeceği vurgulandı.