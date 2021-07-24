Galatasaray, Cicaldau, Boey ve Aanholt’un transferi için görüşmelere başladı
Galatasaray Kulübü, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, Fransız sağ bek Sacha Boey ve Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt'un transferi için resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
SPOR 24.07.2021, 09:12
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Boey'in transfer görüşmeleri için yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey'in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kulüp, Aanholt'un transfer görüşmeleriyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:
"Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır."
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