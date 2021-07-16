Galatasaray'da 3 yıllık anlaşma!

Son dakika haberi... Galatasaray’ın yılan hikâyesine dönen sol bek transferi mutlu sonla bitti. Leeds United ile sözleşmesi sona eren Makedon Ezgjan Alioski'nin kontratı 3 yıllık olacak.

(Sabah)

İmza parasının yanında senelik 2.5 milyon Euro kazanacak. Bu arada Galatasaray, Alanyasporlu Berkan Kutlu için son teklifini 2.4 milyon Euro olarak yaptı.

Alex Moreno'dan vazgeçen sarı-kırmızılıların Van Aanholt'u günlerdir bekletmesinin nedeni de ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Ezgjan Alioski Aslan oldu.

Makedon sol bekin menajeri önceki akşam İstanbul'a geldi ve sarı-kırmızılı kulüple başlayan pazarlıklar mutlu sonla noktalandı.

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncuya imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Sözleşme 3 yıllık olacak.

Futbol altyapısını İsviçre'de alan 29 yaşındaki solak, uzun süre Leeds United forması giydi. Geçen sezon Premier Lig'de 3 gol-3 asistle oynadı.

EURO 2020'de Kuzey Makedonya ile gruptaki 3 maçta da mücadele etti.

BERKAN KUTLU'YA 2.4 MİLYON EURO

Bu arada Gedson Fernandes dışında orta sahasına bir takviye daha düşünen Galatasaray, Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu için girişimlerini sürdürüyor.