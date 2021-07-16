Galatasaray'da 3 yıllık anlaşma!
Son dakika Galatasaray haberi: Ezgjan Alioski Aslan oldu! Berkan Kutlu için 2.4 milyon Euro
Son dakika haberi... Galatasaray’ın yılan hikâyesine dönen sol bek transferi mutlu sonla bitti. Leeds United ile sözleşmesi sona eren Makedon Ezgjan Alioski'nin kontratı 3 yıllık olacak.
(Sabah)
İmza parasının yanında senelik 2.5 milyon Euro kazanacak. Bu arada Galatasaray, Alanyasporlu Berkan Kutlu için son teklifini 2.4 milyon Euro olarak yaptı.
Alex Moreno'dan vazgeçen sarı-kırmızılıların Van Aanholt'u günlerdir bekletmesinin nedeni de ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Ezgjan Alioski Aslan oldu.
Makedon sol bekin menajeri önceki akşam İstanbul'a geldi ve sarı-kırmızılı kulüple başlayan pazarlıklar mutlu sonla noktalandı.
Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncuya imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Sözleşme 3 yıllık olacak.
Futbol altyapısını İsviçre'de alan 29 yaşındaki solak, uzun süre Leeds United forması giydi. Geçen sezon Premier Lig'de 3 gol-3 asistle oynadı.
EURO 2020'de Kuzey Makedonya ile gruptaki 3 maçta da mücadele etti.
BERKAN KUTLU'YA 2.4 MİLYON EURO
Bu arada Gedson Fernandes dışında orta sahasına bir takviye daha düşünen Galatasaray, Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu için girişimlerini sürdürüyor.
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