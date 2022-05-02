Galatasaray'da başkanlık seçimi için tarih belli oldu

Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacak.

İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ DE BELLİ OLDU

Toplantı için yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran günü aynı yer ve saatte yapılacağı bildirildi.