Galatasaray'da Fernando Muslera şoku
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçın 15. dakikasında Çaykur Rizesporlu Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucunda sakatlandı.
Uruguaylı kalecinin yerde kalmasıyla sahaya giren Galatasaray sağlık ekibi, deneyimli kaleciye müdahale etti. Sağlık ekibi değişiklik işaret etmesinin ardından sahaya ambulans girdi.
KIRIK TESPİT EDİLDİ
Muslera, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.
Öte yandan geçen sezon oynanan Çaykur Rizespsor-Galatasaray maçının 70. dakikasında Emre Akbaba talihsizlik yaşamış ve Samudio ile girdiği mücadele sonrasında kaval kemiği kırılmıştı.
6-8 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Ayağı alçıya alınan Uruguaylı kalecinin ayağının iki yerinde kırık olduğu tespit edildi. Sezonu kapatan Uruguaylı kaleci 6-8 ay arası sahalardan uzak kalacak.
Muslera'nın röntgen filmi
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