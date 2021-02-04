Galatasaray'da Gedson Fernandes sürprizi! Sözleşmede gizli detay

PORTEKİZLİ GAZETECİ DEĞERLENDİRDİ Portekiz'in en çok satan spor gazetelerinden Recod'un haber direktörü Sergio Krithinas, Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transfer olmasını değerlendirdi.

SÜRPRİZ AÇIKLAMA Portekiz'in en çok satan spor gazetelerinden Recod'un haber direktörü Sergio Krithinas, Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Benficalı Gedson Fernandes için sürpriz bir açıklama yaptı.

'SON DERECE BAŞARILI TRANSFER' Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Krithinas, "Galatasaray potansiyeli büyük bir futbolcu aldı. Bence son derece başarılı bir transfer operasyonuna imza attıllar. Benfica'nın da tercihi Galatasaray'dı; çünkü büyük bir kulüpte, oynamasını istediler.'

'G.Saray uzatma hakkına sahip' 'Öğrendiğime göre Galatasaray sezon sonundaki şartlara göre kiralık sözleşmeyi 1 sezon daha uzatma hakkına sahip" dedi

'G.SARAY TARAFTARI ÇOK SEVECEK' Gedson'un potansiyeli büyük bir oyuncu olduğuna işaret eden Sergio Krithinas, "Topla oyunda mükemmel. Durdurulması gerçekten zor. Tam da Türk taraftarların seveceği nitelikte bir oyuncu... Bence Galatasaray taraftarı onu çok sevecek; çünkü oyunu yoğun biçimde oynar.

'SÜREKLİ HÜCUMU DÜŞÜNÜR' 'Sürekli hücumu düşünen, direkt kaleyi gitmeyi tercih eden bir futbolcu. Top kazanmak konusunda başarılı, ama pas oyununda sorunları var. Gole yakın bir futbolcu; bence Fatih Terim yönetiminde potansiyelini saha başarısına dönüştürecek.'

TERİM-RUİ COSTA 'Fatih Terim, Rui Costa ile iyi ilişkileri var. Costa İtalya'da oynarken, Terim onun teknik direktörüydü. Bu iyi ilişkiler de Gedson'un transferini kolaylaştırdı" şeklinde konuştu.