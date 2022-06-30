Galatasaray'da hedef Isco

Galatasaray'da hedef şampiyonluk ve gündem de 10 numara transferi... Teknik direktör Okan Buruk, takımla yaptığı ilk çalışmada, "Şampiyonluğa inanmayan varsa şimdiden söylesin" diyerek ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. Ayrıca imza töreninde de orta sahayı güçlendirmek istediklerini açıklamıştı.

Bu mevki için sarı-kırmızılılara her gün yeni bir isim yazılıyor. Son günlerde adı sıkça anılan futbolcuysa Real Madrid'le yollarını ayıran Isco...

Galatasaray, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilenirken bu durum İspanyol basının da dikkatinden kaçmadı.

"Isco Galatasaray’ı yeniden havaya sokar"

Sarı-kırmızılı ekibin Isco'yu hedefine koyduğunu belirten El Mundo Deportivo, "Türk takımı Süper Lig'i 13. sırada tamamladıktan sonra niteliksel bir sıçrama yapmak istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk, Isco'nun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve kalifikasyon mücadelesi için Galatasaray'ı yeniden havaya sokabileceğine inanıyor" ifadesini kullandı.

"Galatasaray'ın projesi Isco'yu baştan çıkardı"

Haberde ayrıca, "Galatasaray'ın projesi Isco'yu baştan çıkarmış durumda... Her an İstanbul'a gidebilir" yorumu yapıldı. El Mundo Deportivo, İspanyol yıldızın, Real Betis, Sevilla ve Roma'nın da gündeminde olduğuna da yer verdi.

Real Madrid'de büyük başarılara imza atan İspanyol futbolcu, kariyeri boyunca 469 maça çıkarken 73 gol, 68 asist yaptı.