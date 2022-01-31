Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Barcelona'dan! Inaki Pena resmen imzayı attı
Galatasaray, Barcelona'dan kaleci Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Iñaki Peña'nın geçici transferi konusunda sezon sonuna dek anlaşma sağladı." ifadelerine yer verildi.
SPOR 31.01.2022, 21:12
Fernando Muslera'nın sakalığı sonrası önceliğini kaleci transferine veren Galatasaray, Barcelona'dan Inaki Pena'yı kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar kiralanan 22 yaşındaki kalecinin sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.
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