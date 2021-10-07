Galatasaray'da Kerem depremi!

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların yeni sözleşme teklifini reddetti.

TAYLAN TEKLİFİ KABUL ETTİ

YouTube'da yayın yapan Ajans 1905 kanalından Kadir Çetinçalı'nın haberine göre; Galatasaray, performansıyla milli takıma kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını iyileştirmek istese de görüşmelerden sonuç alamadı.

Taylan Antalyalı ise kendisine yapılan aynı teklifi kabul etti. Yıllık 7 milyon TL'nin yanı sıra Galatasaray, Kerem için 2 milyon TL'lik yıllık bonus ücret de teklif etti.

23 yaşındaki futbolcuyla Avrupa'dan bazı takımların yakından ilgilendiği ve Ocak'ta resmi teklif yapabilecekleri ifade edildi.