Galatasaray'da kritik toplantı! Transferi kapattı

Süper Lig 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da, müsabaka sonrasında olağanüstü toplantı yapıldı.

Sarı kırmızıların 1-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında sürpriz bir zirve gerçekleşti. Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz, 2.başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay öğle saatlerinde Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

FFP kriterleri nedeniyle takviye yapamayan ve bu konuda da tepkili olan Terim ile Galatasaray yönetimi yaklaşık 3 saatlik bir görüşmeye imza attı.

Sarı kırmızılılarda yönetim ve teknik direktör Fatih Terim son gelişmeleri, takımın durumunu görüştü.

Sarı kırmızılı kulüpte, harcama limiti nedeniyle transfer defteri kapandı.