Galatasaray'da Rachid Ghezzal bombası patlıyor!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yarıştığı Rachid Ghezzal için son olarak Al-Nasr devreye girdi.

Aboubakar ve Talisca'yı transfer eden Al-Nasr'ın geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cezayirli futbolcuya, yıllık 4 milyon euro teklif ettiği bildirildi.

Ancak başarılı futbolcunun Suudi Arabistan'da forma giymek istemediği ve Galatasaray ile arasında çok fark olmaması nedeniyle bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Beşiktaş da yıllık 2 milyon 250 bin euro önermiş ve bu rakamın üstüne çıkmayacağını bildirmişti.

GÖZLER ELMAS'TA



Bu gelişmelerin ardından Ghezzal'ın Galatasaray forması giymesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Başarı bonuslarıyla birlikte 3.5 milyon euro teklif ederek öne çıkan sarı-kırmızılı ekibin, Leicester City'yle olan görüşmesinin bu hafta içinde bitmesi ve Ghezzal'ın Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

GOMIS DEVREDE



Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Ghezzal transferinde aracı olacak. Bir Galatasaray taraftarının sosyal medyadan, "Arkadaşınla konuş ve kendisine Galatasaray'ı anlat. Sana güveniyoruz" sözleri üzerine Gomis, "Yapacağım" yanıtını verdi.

Çarşamba akşamı PSV ile oynanacak ilk maça yetişmesi zor görünen Ghezzal'ın rövanşta takımdaki yerini alması hedefleniyor. Galatasaray yönetimi, bu hamlesiyle hem takıma önemli bir takviye yapmak hem de transfer konusundaki eleştirileri bitirmek istiyor.

(Gs spor)