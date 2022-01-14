Galatasaray'da Torrent imzayı attı
Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde resmi sözleşme imzaladı.
SPOR 14.01.2022, 19:42
Torrent imzayı attıktan sonra kulüp televizyonuna konuştu. Torrent, "Bu büyük topluluğun parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray çok büyük bir takım. Türkiye'nin tek dört yıldızlı ve Avrupa'da şampiyonluk kazanan tek takımında çalışacağım. Bu takımla büyük işler başaracağıma gerçekten inanıyorum” dedi.
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