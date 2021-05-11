Galatasaray'dan dev adım! Zirveyi yakaladı

Galatasaray Süper Lig'de 41. hafta maçında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Halil Dervişoğlu maçın 22. dakikasında Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Babel 35'te penaltıdan durumu 2-0 yaptı. Emre Akbaba 43'te penaltı kaçırdı ilk yarı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısı başladı. Recep Niyaz 62. dakikada skoru bire indiren golü attı skor 1-2 oldu. 87'de Mostafa Mohammed penaltıdan durumu 3-1 yaptı. Galatasaray 89'da Mostafa Mohammed ile bir gol daha buldu ve durum 4-1 oldu.

Mücadele 4-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği haftada 3 puanı alarak rakibiyle puanını eşitledi.



YUKATEL DENİZLİSPOR 1-4 GALATASARAY



STAT: Denizli Atatürk



HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Özgür Ertem (xx), Mustafa Savranlar (xx)



YUKATEL DENİZLİSPOR: Abdülkadir (xx)- Hasan (xx), Muhammet (x) (Dk. 75 Özgür x), Leismann (xx), Sakıb (x) (Dk. 75 Görkem x), Ali Yavuz (x) (Dk. 61 Dossevi x), Murawski (x), Recep (xx) (Dk. 75 Mesanovic x), Tusha (x) (Dk. 46 Emirhan x), Diskerud (x), Rodallega (x)



GALATASARAY: Muslera (xxx)-Yedlin (xx) Marcao (xxx), Donk (xxx) Saracchi (xx), Taylan (xx) (Dk. 80 Ömer x), Fernandes (xx), Emre Akbaba (xx) (Dk. 57 Mohamed xxx), Arda (xx) (Dk. 57 Kerem x), Babel (xx) (Dk. 57 Onyekuru xx), Halil (xxx) (Dk. 70 Emre Kılınç x)



GOLLER: Dk. 61 Recep (Yukatel Denizlispor) Dk. 22 Halil, Dk. 35 Babel (Pen), Dk. 87, Dk. 88 Mostafa Mohamed (Pen) (Galatasaray)



SARI KARTLAR: Sakıb, Rodallega, Murawski, Emirhan, Mesanovic (Yukatel Denizlispor)



KIRMIZI KART: Rodallega



