Galatasaray'dan Kayseri'de kritik galibiyet!

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip Galatasaray karşılaşmayı 44. dakikada Falcao, 80 ve 89. dakikalarda Onyekuru'nun ayağından gelen gollerle 3-0 kazandı.



Galatasaray bu sonuçla puanını 61'e çıkararak lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Kayserispor ise 31 puanda kaldı.



Galatasaray gelecek hafta iç sahada Çaykur Rizespor ile karşılaşırken; Kayserispor, Karagümrük deplasmanına gidecek.

2 maç sonra gelen 3 puan



Galatasaray, deplasmanda oynadığı Kayserispor maçıyla birlikte Süper Lig’de 2 maç sonra kazandı.



Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar böylece 2 maçlık kötü seriyi de bitirdi. Aslan Kayseri mücadelesi öncesinde MKE Ankragücü’ne yenilmiş, Sivasspor ile berabere kalmıştı.

Radamel Falcao’dan 2 maçta 3 gol

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, son 2 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, gol sayısını da 8’e çıkardı.







Geçtiğimiz hafta İstanbul’da oynanan Sivasspor karşılaşmasında da 2 gol kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, 2 haftada 3 kez gol sevinci yaşamış oldu. Falcao ayrıca gol sayısını da 8’e yükseltti. Yıldız futbolcu bu gollerin hepsini ligde attı. Başarılı golcünün 2 de asisti bulunuyor. Maça 11’de başlayan Radamel Falcao, 82. dakikada yerini Ryan Babel’e bıraktı.

Deplasmanda 10. galibiyet



Galatasaray, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig’de deplasmandaki 15. maçına çıktı. Sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar galibiyet sayısını 10’a yükselti. Bu sezon ligde dış sahada hiç berabere kalmayan Aslan’ın 5 de mağlubiyeti bulunuyor.



KAYSERİSPOR 0-3 GALATASARAY



STAT: Kadir Has



HAKEMLER: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey



HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Uğur Demirok (Dk. 28 Sapunaru), Aziz Behich, Ramazan Civelek (Dk. 84 Sabovic), Attamah (Dk. 84 Emre Demir), Muhar, Avramovski (Dk. 67 Kvrzic), Lennon, Henrique (Dk. 67 Luckassesn), İlhan Parlak



GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba (Dk. 67 Onyekuru), Emre Kılınç (Dk. 82 Etebo), Fernandes (Dk. 75 Feghouli), Mostafa Mohamed (Dk. 67 Kerem Aktürkoğlu), Falcao (Dk. 82 Babel)



GOLLER: Dk. 44 Falcao, Dk. 81 ve 89 Onyekuru (Galatasaray)



SARI KARTLAR: Uğur Demirok, Muhar (Hes Kablo Kayseripor) - Taylan Antalyalı (Galatasaray)