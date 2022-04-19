Galatasaray'dan seçim iptal kararına dava

Galatasaray, 30 Nisan'daki başkanlık seçimlerine tedbir kararı konması üzerine yeni bir adım attı.

Galatasaray Spor Kulübü ve Divan Kurulu, tedbirin kalkması için mahkemeye itirazını yaptı.

Kulüpten açıklama geldi

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli Galatasaraylılar,

26 Mart 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair, bugün yaşanan hukuki gelişmelere istinaden, Divan Kurulu Başkanlığı, Genel Kurul Divanı, Başkan Adayları ekiplerinden hukukçular ve Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur.

Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan Adaylarımızın ekipleri ve hukukçularımız bugün bir araya gelerek süreci değerlendireceklerdir.

Sürece dair yol haritasını tüm şeffaflığı ile camiamızla paylaşmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu